Ліга націй

Німці налаштовуються на серйозний виклик.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги націй з національною командою Італії поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Football Italia.

"Я часто говорив, що для нас важливо звикнути до перемог. Ми хочемо виграти якомога більше матчів і завоювати Лігу націй, але ми також розуміємо, що на нас чекає зустріч із дуже сильним суперником — збірною Італії. Спочатку ми повинні обіграти Італію, а потім вже можна буде говорити про можливе завоювання трофея.

Подивимося, як розвиватиметься матч. Ми не хочемо підходити до цього занадто тактично, ми б хотіли виграти обидві гри. Ми не можемо заздалегідь передбачити, що нам знадобиться. Я також бачив, що Ретегі вибув зі складу нашого суперника, тож це може змінити ситуацію, і нам доведеться дивитися, як вони вибудують свою гру.

Це буде важкий матч, але ми хочемо атакувати та забивати. Звичайно, нам також потрібно добре оборонятися, але важливо знайти баланс між атакою і захистом. Всі гравці на полі повинні брати участь і в атаці, і в обороні — такий наш підхід.