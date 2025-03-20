Німці налаштовуються на серйозний виклик.
Юліан Нагельсманн, getty images
20 березня 2025, 14:41
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги націй з національною командою Італії поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Football Italia.
"Я часто говорив, що для нас важливо звикнути до перемог. Ми хочемо виграти якомога більше матчів і завоювати Лігу націй, але ми також розуміємо, що на нас чекає зустріч із дуже сильним суперником — збірною Італії. Спочатку ми повинні обіграти Італію, а потім вже можна буде говорити про можливе завоювання трофея.
Подивимося, як розвиватиметься матч. Ми не хочемо підходити до цього занадто тактично, ми б хотіли виграти обидві гри. Ми не можемо заздалегідь передбачити, що нам знадобиться. Я також бачив, що Ретегі вибув зі складу нашого суперника, тож це може змінити ситуацію, і нам доведеться дивитися, як вони вибудують свою гру.
Це буде важкий матч, але ми хочемо атакувати та забивати. Звичайно, нам також потрібно добре оборонятися, але важливо знайти баланс між атакою і захистом. Всі гравці на полі повинні брати участь і в атаці, і в обороні — такий наш підхід.
Я не вважаю, що Італія менш сучасна ніж ми, але, на мій погляд, всі повинні давати шанс молодим тренерам. Спаллетті трохи старший за мене, але він чудовий тренер. Можливо, в майбутньому в Італії теж буде молодий наставник.
У Спаллетті дуже переконливе футбольне бачення, він відмінно попрацював у Наполі, а його збірна Італії демонструє хороший футбол. Він любить атакувальний футбол, але Італія все одно відмінно обороняється", — сказав Нагельсманн.