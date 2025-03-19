Ліга націй

Наставник італійської збірної поділився своїми думками перед грою з Німеччиною.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував майбутній матч 1/4 фіналу Ліги націй проти Німеччини.

"Матч проти Німеччини завжди має певну чарівність, пов'язану з минулим двох дуже сильних збірних. Я переконаний, що це буде чудовий матч, у якому обидві команди гратимуть на перемогу. Ми зіграємо у своєму стилі. Вони продемонструють усі свої якості, змусивши нас вибирати, як до цього ставитись, але ми хочемо перемогти.

Ми відправили Ретегі додому, тому що він не може грати. На даний момент я нікого не викликатиму на заміну, тому що хочу зрозуміти, як пройде перший матч.

Коли ви йдете подивитися на одну з команд Нагельсманна, ви одразу помічаєте, що він сучасний тренер. Команда слідує його інструкціям. Ви можете бачити це по флангах, за низькою побудовою атак. Він грає у дуже атакуючий футбол, який використовує сильні якості його гравців. Він — сильний тренер.

13-річна серія без перемог для Італії проти Німеччини? Ми також зіграли внічию чотири з наших останніх шести ігор проти них. Ми повинні стати тією командою мрії, про яку мріють усі італійці, коли бачать гру збірної. Ми маємо перемагати в іграх та бути сильною командою. Ми повинні нести нашу історію із собою, в радості чи в горі", — наводить слова Спаллетті УЄФА.

Нагадаємо, матч Італія – Німеччина відбудеться завтра, 20 березня, о 21:45 за Києвом.