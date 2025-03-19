Ліга націй

Німецький захисник поділився своїми думками перед грою з Італією.

Захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги націй проти Італії.

"Існує велике суперництво, яке сягає корінням у далеке минуле. Я з нетерпінням чекаю на можливість вийти на поле такого стадіону, як Сан-Сіро.

Я дуже радий знову побачити Лучано Спаллетті, який був дуже важливим тренером у моїй кар'єрі. Він справді витяг з мене найкраще, що я міг, як молодий гравець із Німеччини. Він багато чому мене навчив, і хоча я дуже радий знов зустрітися з ним, очевидно, я також хочу його перемогти зі своєю командою. Це складний суперник, як за якістю гравців, так і тренером.

Італія була дуже важлива для мене і я багато чому навчився у плані оборони, але мені також сподобався місцевий спосіб життя, оскільки в Італії найкраща їжа у світі. Є такі великі клуби, як Рома, Наполі, Ювентус, Інтер та Мілан. У футболі ніколи не можна говорити ніколи, але я дуже щасливий там, де я є, і не думаю про те, що на мене чекає в майбутньому.

Останніми роками Бастоні постійно вдосконалюється та є справжнім лідером в Інтері. Я знав Калафіорі з часів, коли він грав у Ромі, коли він був у молодіжній команді та отримав серйозну травму. Тепер він в Арсеналі, і на нього чекає велике майбутнє, але на даний момент Бастоні, без сумніву, найкращий захисник в Італії. Без сумніву.

Біссек просто має бути самим собою. Я був на його місці, і я знаю, що це вимагає часу, і потрібно просто продовжувати працювати над собою. Він мав деякий досвід за кордоном, де все було непросто, але тепер він залишає свій слід в Інтері, і я бажаю йому всього найкращого.

Виграти Лігу чемпіонів чи Лігу націй? Я буду чесний, у минулому я б сказав, що Ліга чемпіонів була важливішою. Проте ми всі знаємо, що останніми роками справи у Німеччини йшли не дуже добре, але на щастя, зараз ситуація змінилася, і у нас більш простий план, який робить наш футбол менш складним. Можливо, перемога у Лізі націй — це не те саме, що перемога на чемпіонаті світу, але вона все одно важлива", — наводить слова Рюдігера TMW.

Нагадаємо, матч Італія – Німеччина відбудеться завтра, 20 березня, о 21:45 за Києвом.