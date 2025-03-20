Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для першого перехідного поєдинку Ліги націй УЄФА, у якому зіграють Україна та Бельгія.

Збірні України та Бельгії зіграють перший перехідний матч Ліги націй УЄФА у Мурсії на стадіоні Енріке Роса.

Сергій Ребров вирішив використати Луніна в рамці воріт, тоді як Шапаренко повернеться до центру поля, а Судаков зіграє на лівому фланзі атаки, яку очоелить Яремчук.

Руді Гарсія дебютує на чолі Бельгії з Куртуа у воротах, тоді як Меньє, Мехеле та Де Вінтер зіграють у захисті, а Де Брюйне та Тілеманс розташуються в центрі поля. У атаці Де Кетеларе доповнить пару з Лукаку.

Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко, Калюжний, Шапаренко — Циганков, Яремчук, Судаков.

Запасні: Трубін, Різник, Михайліченко, Сич, Сваток, Ярмоленко, Ванат, Буяльський, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко.



Бельгія: Куртуа — Меньє, Мехеле, Де Вінтер, Дебаст, Де Кейпер — Тілеманс, Де Брюйне, Троссар — Лукаку, Де Кетеларе.