Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для першого перехідного поєдинку Ліги націй УЄФА, у якому зіграють Італія та Німеччина.

Збірні Італії та Німеччини зіграють перший матч чвертьфіналу Ліги націй УЄФА на Сан-Сіро у Мілані.

Лучано Спаллетті вирішив використати з перших хвилин Доннарумму в рамці воріт, тоді як Калафіорі гратиме в трійці центральних захисників, а Політано, Барелла Ровелла та Удогі долучаться до півзахисту. У атаці пару складатимуть Кін та Распадорі.

Юліан Нагельсманн, у свою чергу, залучив до стартового складу Бауманна у ворота, тоді як Та, Рюдігер та Раум гратимуть у обороні, а Гросс та Горецка розташуються в опорній зоні. Мусіала та Амірі зіграють під нападником Буркгардтом.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі — Політано, Барелла, Ровелла, Тоналі, Удогі — Кін, Распадорі.

Запасні: Мерет, Вікаріо, Белланова, Гатті, Буонджорно, Річчі, Мальдіні, Лукка, Фраттезі, Руджері, Дзакканьї, Казадеї.



Німеччина: Бауманн — Кімміх, Та, Рюдігер, Раум — Гросс, Горецка — Сане, Мусіала, Амірі — Буркардт.