Ліга націй

Коментар українського півзахисника після матчу з Бельгією.

Півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк дав коментар після перемоги над збірною Бельгії в плей-оф Ліги Націй.

"Дуже дякую всім вболівальникам, дякую ЗСУ. Ми зробили все, що могли, це мій перший гол за збірну, хочу присвятити його вболівальникам, всім бійцям.

Великі емоції зашкалювали. Було важко, команда перемогла, вийшло перевернути гру, вийшли на заміну і зробили те, що від нас потребували.

Ще є друга гра, треба не розслаблятися. Ми ж не після одного матчу проходимо, треба підготуватися, відпочити. Думаю, другий матч буде ще важчим.

Що змінилося після матчу на Євро? Налаштувалися, думаю, розуміємо, що в таку хвилину треба було перемагати", — сказав Гуцуляк в інтерв'ю MEGOGO.

Раніше повідомлялося, що Гуцуляк відзначився дебютним голом за збірну України.