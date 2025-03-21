Ліга націй

Керманич збірної України дав свій коментар після перемоги над бельгійцями.

Збірна України в першому матчі плей-оф за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА розібралася з Бельгією (3:1). До вашої уваги коментар Сергія Реброва після гри.

Про травми Юхима Коноплі й Олексія Сича:

"Ми всі сподіваємося на краще. Я бачив, що в Олексія важка травма, він дуже засмучений. Будемо все робити, щоб відновити футболістів. Друга гра дуже важлива. Я сподіваюся, що ми будемо розраховувати на всіх гравців".

Ребров також дав коментар, чи може бути довикликаний фланговий захисник:

"Ми б із задоволенням, але зараз, на жаль, не маємо такої можливості. По-перше, ми не можемо зробити документи на виїзд з України, також залишилося лише два дні до гри. Я вважаю, що в нас вистачить гравців, навіть якщо не зможемо використовувати перелічених футболістів. Але ми сподіваємося, що все буде добре", — сказав Ребров.

На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Бельгія.