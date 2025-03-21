Ліга націй

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 20 березня 2025 року.

Збірна Австрії у першому матчі плей-оф Ліги націй на своєму полі не змогла обіграти Сербію (1:1).

На гол австрійців у виконанні Міхаеля Грегорича на 37 хвилині серби відповіли точним ударом Лазара Самарджича на 61 хвилині.

Таким чином, доля протистояння вирішиться у другій грі, яка відбудеться у неділю, 23 березня.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Австрія — Сербія в рамках плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25:

Австрія — Сербія 1:1

Голи: Грегорич 37 — Самарджич 61.

Австрія: Шлагер; Зайвальд, Алаба, Лінгарт, Мвене; Віммер, Гріліч (Шлагер 77), Шмід (Флоруц 77), Баумгартнер (Чам 70), Грегорич (Штегер 89); Арнаутович.

Сербія: Райкович; Бабич, Гудель (Шимич 68), Еракович; Самарджич, Мімович, Максимович, Лукич (Максімович 81), Бірманшевич (Ш. Мітрович 46), Самарджич (Цветкович 86); Влахович, Йович (Топич 68).