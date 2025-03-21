Ліга націй

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 20 березня 2025 року.

Збірна Туреччини у першому матчі плей-оф Ліги націй на своєму полі розібралася з Угорщиною (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині зусиллями Оркуна Кекчю, проте у середині першого тайму угорці зрівняли цифри на табло завдяки голу Андраша Шафера.

У середині другого тайму турки знову вийшли вперед після результативного удару Керема Актюркоглу, а за чотири хвилини остаточний рахунок на табло встановив Ірфан Кахведжі.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Туреччина — Угорщина в рамках плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25:

Туреччина — Угорщина 3:1

Голи: Кекчю, 9, Актюркоглу, 69, Кахведжі, 73 — Шафер, 25.

Туреччина: Чакир — Айхан (Мюлдюр, 27), Акайдін, Бардакджи, Елмали — Айдин (Кахведжі, 72), Чалханоглу, Кекчю (Юксек, 72), Актюркоглу (Узун, 85) — Їлмаз (Гюль, 46), Їлдиз.

Угорщина: Дібус — Фіола, Орбан, Дардаї — Болла (Ошват, 90+2), Нікічер (Газдаг, 90+2), Шафер (Ката, 46), Нодь (Чобот, 78) — Собослаї, Керкез — Ворго (Сабо, 70).

Попередження: Кекчю — Шафер, Нодь, Ката.