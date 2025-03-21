Ліга націй

У італійців ще є матч у Дортмунді.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував поразку від національною команди Німеччини (1:2) в першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Часом ми випадали з ігрового ритму, а Німеччина завжди діяла стабільно, на одному рівні. Потім ми в кількох ситуаціях зробили неправильний вибір, за що й поплатилися. Особливо в епізоді з першим голом німців, коли вони відшукали вільного гравця у нашому карному майданчику.

Німецькі гравці дуже високі, тому я й випустив Белланову. Вони добре грають на другому поверсі. Усім відомо, що ми пропускаємо занадто багато після стандартів, але ми працюємо над цим. Втім, все одно складно, коли граєш проти таких високих та сильних футболістів. Тим не менш ми повинні справлятися і з цим", — сказав Спаллетті.