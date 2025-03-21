Ліга націй

Німці здобули мінімальну перевагу.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився після перемоги над національною командою Італії (2:1) в першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить Football Italia.

"Ми не дуже добре почали гру, створили мало моментів, незважаючи на те, що володіли м'ячем, і пропустили першими. Пропустивши, ми спробували переломити ситуацію, і нам вдалося проявити силу, необхідну для цього.

Італія оборонялася не так, як в інших матчах Ліги націй, але ми добре адаптувалися до цього.

Кляйндінст вийшов на поле і забив, Горетцка зіграв дуже добре: після всього, через що він пройшов, він дійсно показав чудову гру. Леон чудовий гравець, який повернувся в наше розпорядження, і я дуже задоволений тим, що він зробив у матчі з Італією.

Шанси залишаються 50 на 50, ми провели тільки один матч. Хоча це не так, якщо ми подивимося на статистику: ми забили на один гол більше, у нас має бути більше шансів на вихід у наступний раунд. У Дортмунді ми повинні будемо думати, що сьогодні ми зіграли внічию 0:0.

Я думаю, що цей результат небезпечний, у нас перевага лише в один м'яч. У нас є кілька ідей з приводу матчу-відповіді, ми обговоримо їх із гравцями. Я не боюся, але думаю, що це буде цікавий матч. Ми зі Спаллетті постараємося виправити те, що не вийшло", — сказав Нагельсманн.

Другий матч між збірними Німеччини та Італії відбудеться 23-го березня, о 21:45 за київським часом.