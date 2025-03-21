Ліга націй

Шикарний камбек "синьо-жовтих".

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував перемогу над національною командою Бельгії (3:1) в першому матчі раунду плей-офф Ліги націй.

"Дуже приємно перемогти у матчі з таким суперником. Це дуже важлива перемога не тільки для нас, а й для всієї країни.

Приємно забити гол за збірну. Я дуже багато тренуюсь для цього, бо хочу забивати набагато більше, щоб радувати вболівальників, свою сім'ю і себе. Тому у цьому матчі такий для мене бонус. Але попереду ще другий матч.

Ми почали грати не так активно і пропустили гол. Прикро, звісно, пропускати такий простий м'яч, але це добре, що ми зібралися та активізувалися, і зробили те, що мали зробити.

Мій гол? Я не здійснив там щось унікальне. Сашко (Зінченко — прим.) дуже добре подав. Я хочу забивати набагато більше, тим паче в збірній, тому що цього мені не вистачає. Сподіваюсь, що в майбутньому буде ще більше голів", — сказав Забарний.