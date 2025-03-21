Ліга націй

Форвард Роми та центрбек Шахтаря можуть зіграти у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй.

Національна збірна України готується до матчу-відповіді зі збірної Бельгії у плей-оф Ліги націй УЄФА за право зіграти в елітному дивізіоні в наступному розіграші турніру.

Як повідомляє пресслужба УАФ, форвард "синьо-жовтих" Артем Довбик провернувся до тренувань з командою та готується до другого акту протистояння з бельгійцями.

Нагадаємо, що 27-річний нападник Роми пропустив першу гру з Бельгією через високу температуру на тлі інфекції.

Також із командою працював центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар, який раніше залишався поза заявкою.



Нагадаємо, матч-відповідь Бельгія — Україна пройде 23 березня в місті Лімбург на полі стадіону "Крістал-Арена", який є домашнім для клубу Генк. Перший поєдинок завершився перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 3:1.