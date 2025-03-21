Ліга націй

"Синьо-жовті" вже на території свого березневого суперника.

Національна збірна України готується до матчу-відповіді зі збірної Бельгії у плей-оф Ліги націй УЄФА за право зіграти в елітному дивізіоні наступного розіграшу турніру.

Як повідомляє пресслужба УАФ, команда Сергія Реброва сьогодні ввечері, 21 березня, вже прилетіла до Бельгії, де відбудеться вирішальна гра з "червоними дияволами" на полі суперника.

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Нагадаємо, матч-відповідь Бельгія — Україна пройде 23 березня в місті Лімбург на стадіоні "Крістал-Арена", який є домашнім для клубу Генк. Перший поєдинок завершився перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 3:1.