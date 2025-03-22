Ліга націй

Керманич збірної України поспілкувався з представниками ЗМІ перед другим матчем проти Бельгії.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров узяв участь у пресконференції, присвяченій матчу-відповіді проти Бельгії у плей-оф Ліги націй.

Українці ведуть боротьбу з бельгійцями за місце в Лізі А наступного розіграшу турніру. Поєдинок в іспанській Мурсії завершився з рахунком 3:1 на користь "синьо-жовтих".

Ребров відповів, наскільки в нього зараз тісне спілкування з його підопічними, оцінив дебют атакувального півзахисника Єгора Ярмолюка, а також висловився щодо можливості довикликати з "молодіжки" правого захисника Іллю Крупського через травми його колег за позицією Юхима Коноплі й Олексія Сича.

"У мене завжди нормальне спілкування з гравцями. Я не можу сказати, що після першої гри щось змінилося. У всіх робочий настрій, усі розуміють, що це був лише перший тайм. На завтра всі налаштовані дуже серйозно.

У попередньому поєдинку в першому таймі ми грали дуже дисципліновано, але, на жаль, не так агресивно. Я впевнений, що 90 хвилин важко грати у високому темпі. Тому ми додали в другому таймі та зробили результат. Завтра буде зовсім інша гра. Ми готуємося до агресивного суперника, який гратиме вдома й буде дуже вмотивованим.

Дебют і роль Ярмолюка? Я задоволений усіма гравцями. Я привітав Єгора з гарним матчем, із дебютом. Він зробив те, що повинен був зробити. Він грав просто, не помилявся, що було важливо в ті хвилини. Він розуміє позицію, на якій грав, але ми іноді змінюємо позиції. Я думаю, що цей гравець уже готовий бути конкурентоздатним у нашій збірній, що він і показав.

Довиклик Крупського? Так, розглядали, мені подобається цей гравець. Але він жодної гри не провів на рівні національної збірної. Є футболісти, які грали на позиції правого захисника, наприклад, Богдан Михайліченко за Андерлехт і Полісся. На цій позиції непогано зіграв Олександр Зінченко. Тож є варіанти. Не потрібно було зараз негайно викликати гравця.

Я був би дуже задоволений, якби ми виграли 3:1 у збірної Бельгії у відбірному циклі, але це змагання за місця в дивізіонах Ліги націй. На мою думку, ці ігри дуже важливі для наших людей, для наших бійців у плані позитивних емоцій. Але це не гра за вихід на чемпіонат світу. Це дуже важливий матч для нас, зараз у нас є 23 гравці, які готуються. Я впевнений, що завтра вони покажуть свій максимум.

Ми завжди дякуємо ЗСУ за те, що маємо можливість грати у футбол. Добре, що ми маємо можливість грати в Європі, дякувати всім нашим партнерам, тій же Бельгії, які дуже допомагають. Я пам'ятаю, коли ми грали на Євро-2024, і коли звучав Гімн України, усі вболівальники Бельгії аплодували. Це був дуже емоційний момент. Упевнений, завтра вболівальники будуть підтримувати збірну Бельгії, але вони з повагою відносяться до України. Важливо, що наша збірна грає в Європі, на високому рівні, представляла нашу країну на континентальній першості", — цитує спеціаліста офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Бельгія — Україна відбудеться завтра, 23 березня, розпочавшись о 21:45 за київським часом.