Ярмолюк дебютував за збірну України

Ліга націй

Півзахисник вийшов на поле в матчі проти Бельгії у Лізі націй.

Збірні України й Бельгії зустрілися в іспанській Мурсії у рамках плей-оф за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА.

Атакувальний півзахисник Єгор Ярмолюк на 62-й хвилині замінив Олексія Сича, який зазнав пошкодження, раніше вийшовши на поле замість травмованого Юхима Коноплі.

Для Ярмолюка це перший матч у футболці "синьо-жовтих". Раніше він виступав за кілька молодіжних команд збірної України.