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  • Ліга націй

    20 березня 2025, 23:16

    Ярмолюк дебютував за збірну України

    Півзахисник вийшов на поле в матчі проти Бельгії у Лізі націй.

    Єгор Ярмолюк, Getty Images
    Єгор Ярмолюк, Getty Images 20 березня 2025, 23:16

    Збірні України й Бельгії зустрілися в іспанській Мурсії у рамках плей-оф за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА.

    Атакувальний півзахисник Єгор Ярмолюк на 62-й хвилині замінив Олексія Сича, який зазнав пошкодження, раніше вийшовши на поле замість травмованого Юхима Коноплі.

    Для Ярмолюка це перший матч у футболці "синьо-жовтих". Раніше він виступав за кілька молодіжних команд збірної України.

    Слідкуйте за матчем Україна — Бельгія в нашій текстовій онлайн-трансляції.

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