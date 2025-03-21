Ліга націй

Серйозні втрати для нашої збірної.

Праві захисники збірної України Олексій Сич та Юхим Конопля не зможуть прийняти участь у матчі-відповіді плей-офф Ліги націй з національною командою Бельгії. Про це повідомляє УАФ.

Українські гравці зазнали травм у першому матчі зі збірною Бельгією (3:1) і вже залишили розташування національної команди. Зазначимо, що номінально у Сергія Реброва не залишилося в складі правих захисників.

Матч-відповідь між збірними Бельгії та України відбудеться 23-го березня, о 21:45 за київським часом.

Раніше Сергій Ребров висловився про травми Сича та Коноплі.