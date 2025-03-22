Ліга націй

Головний тренер збірної України позитивно налаштований щодо стану здоров'я нападника.

Керманич збірної України Сергій Ребров поспілкувався з представниками ЗМІ перед другим матчем проти Бельгії у плей-оф Ліги націй.

Команди ведуть боротьбу за місце в Лізі А наступного розіграшу турніру. Поєдинок в іспанській Мурсії завершився з рахунком 3:1 на користь "синьо-жовтих".

Ребров відповів, чи зможе в матчі-відповіді взяти участь центральний нападник Артем Довбик.

"Він буде тренуватися в загальній групі, учора провів індивідуальне тренування. Наскільки я бачу, усе буде нормально", — цитує спеціаліста офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що через інфекцію 27-річний гравець пропустив перший поєдинок.

На рахунку представника Роми 11 голів і чотири асисти в 35-ти матчах за збірну України. На клубному рівні в ході поточної кампанії у всіх турнірах Довбик відзначився 15-ма голами й чотирма асистами в 38-ми поєдинках.

Матч Бельгія — Україна відбудеться завтра, 23 березня, розпочавшись о 21:45 за київським часом.