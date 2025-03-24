Ліга націй

Керманич Бельгії прокоментував перемогу над Україною.

Збірна Бельгії в перехідному матчі-відповіді Ліги націй УЄФА на власному полі здолала Україну.

Бельгія — Україна 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Червоних дияволів" Руді Гарсія поділився враженням від виступу власної команди.

"Це був матч, який я й хотів побачити від своєї команди: інтенсивність, якість, тиск на суперників, і врешті-решт ми забили тричі. Нам для цього навіть не знадобився додатковий час. Навіть гра в контрпресингу від нас була дуже хорошим.

Ми щоразу отримували м'яч високо в центрі поля і могли швидко розпочинати нові атаки. Я побачив індивідуальні та колективні якості. Я просив реакції, і гравці мені її дали. У цієї команди є душа, і саме завдяки цьому ми змогли насолодитися таким вечором.

Дехто, можливо, здивувався, що я не випустив нападників, але Максим Де Кейпер — дуже атакувальний гравець, і потрібно зберігати баланс. Алексіс Салемекерс також є гравцем, який може зробити свій внесок в атаку. Я також дуже радий за Браяна Гейнена, який зміг відзначити свій перший матч за збірну перед рідною публікою.

Я знав, що з нашим менталітетом не було проблем, але це було питання впевненості. Після того дванадцятихвилинного вимкнення світла для нас у першому матчі, команда тремтіла замість того, щоб реагувати, тому я намагався надати гравцям упевненості і сказати їм, що вони мають достатньо якості. Так ми зможемо зайти далеко.

Тепер відбуватимуться відбіркові матчі чемпіонату світу, і ми будемо намагатись вигравати кожну гру, щоб пройти кваліфікацію без необхідності грати в плей-оф.

Сьогодні ж усе для нас було позитивно, і я не можу знайти нічого негативного. Лідери зіграли свою роль, а це важливо для тренера. Але вся команда була в порядку. Усі були на високому рівні. Гравці дуже швидко все засвоїли", — заявив французький фахівець.

Наступний матч Бельгія проведе в гостях у Північної Македонії в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2026.