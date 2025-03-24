Ліга націй

Форвард Італії прокоментував виліт від Німеччини.

Напередодні збірна Італії в гостьовому матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй УЄФА врятувала нічию проти Німеччини, але все одно залишила поточний розіграш турніру.

Німеччина — Італія 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри нападник "Скуадри Адзурри" Джакомо Распадорі поділився враженням від виступу власної команди.

"Розчарування дуже велике. Не беручи до уваги перший тайм, забити тут три голи і не привезти додому перемогу або додатковий час — це неймовірне безглуздя. Мені дуже шкода, у тому числі і через те, що мій пенальті жодним чином нам не допоміг. Ми повинні дати реакцію, ми не можемо дозволити собі таких падінь, ми маємо залишатись сильною командою.

У таких матчах, як цей, ти сподіваєшся, що він зрештою перейде в додатковий час. Але звинувачувати один одного марно.

Ми були нижче свого рівня, як з точки зору особистостей, так і з точки зору ставлення до справи. Треба було шукати компактність, не завжди легко бути обачним у обороні. У другому таймі ми відреагували, як могли: ми довели, що є сильною командою, але ми не можемо пропускати три м'ячі таким чином.

Я не думаю, що це питання правильного чи неправильного ставлення до справи. Коли ти стикаєшся з такими труднощами, ти повинен реагувати: підготовка до гри була правильною, але ми повинні були зробити більше, і тоді б деякі епізоди могли скластися на нашу користь.

Як для сучасного атакувального футболу, ми не дуже чітко керували м'яч. Ми повинні працювати, починаючи з гри в обороні.

Ми точно знаємо, що на нас чекає важливе випробування відбором на чемпіонат світу. Думати зараз про червень нелегко, але ми повинні знову стати головними героями для країни", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч Італія проведе в гостях у Норвегії в кваліфікації до чемпіонату світу-2026.