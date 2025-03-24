Керманич Німеччини прокоментував успіх проти Італії.
Юліан Нагельсманн, Getty Images
24 березня 2025, 12:30
Збірна Німеччини напередодні у домашньому матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй УЄФА зіграла внічию проти Італії, але все одно пройшла до наступного розіграшу турніру.
Німеччина — Італія 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй
Після завершення гри головний тренер "Бундестім" Юліан Нагельсманн поділився враженням від виступу власної команди.
"Перший тайм у нашому виконанні був хорошим, дуже сподобався. Можливо, найкращий тайм за час, доки я працюю на чолі збірної. А от другий тайм був уже іншим, і я навіть не хочу про нього говорити.
Команда зі структурою грає добре, але якщо ви втрачаєте цю структуру, то команда провалюється. Ми повинні бути вірними своїм ідеям до останнього, а після зміни рахунку на 3:1 ми зробили харакірі. Ми повинні були розуміти, що гра не закінчилась після першого тайму.
У нас були певні проблеми, тому Штіллер та Горецка не могли грати більше години. У Горецки були фізичні проблеми, а Штіллер отримав попередження, і я не хотів ризикувати. Не знаю, чи поставало б це питання щодо них, якби гра закінчилась 3:0 на нашу користь.
У Рюдігера теж завжди є певний дискомфорт у коліні — для нього це вже звичайні проблеми, і я хочу, щоб він залишався здоровим, щоб ця проблема не стала хронічною.
Кляйндінст? Він наразі грає за Менхенгладбах і у нього все добре. Головне, щоб він грав стабільно і продовжував забивати. Потім, якщо він захоче перейти до іншого клубу, він зможе це зробити, без сумніву.
Далі в нас буде Португалія. Це хороша команда з дуже хорошими гравцями, у неї хороший тренер, який змушує їх грати в дуже цікавий футбол.
Чи буде фінал з Іспанією реваншем за чемпіонат Європи? Не знаю, чемпіонат Європи — це все ж таки інший рівень. Звичайно, перемога над великими командами додає впевненості, сьогодні ми перемогли сильну команду, і ми щасливі грати в цьому фіналі", — заявив німецький фахівець.
Наступний матч Німеччина проведе вдома проти Португалії у "фіналі чотирьох" Ліги націй УЄФА.