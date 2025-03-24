Ліга націй

Керманич Німеччини прокоментував успіх проти Італії.

Збірна Німеччини напередодні у домашньому матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй УЄФА зіграла внічию проти Італії, але все одно пройшла до наступного розіграшу турніру.

Німеччина — Італія 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Бундестім" Юліан Нагельсманн поділився враженням від виступу власної команди.

"Перший тайм у нашому виконанні був хорошим, дуже сподобався. Можливо, найкращий тайм за час, доки я працюю на чолі збірної. А от другий тайм був уже іншим, і я навіть не хочу про нього говорити.

Команда зі структурою грає добре, але якщо ви втрачаєте цю структуру, то команда провалюється. Ми повинні бути вірними своїм ідеям до останнього, а після зміни рахунку на 3:1 ми зробили харакірі. Ми повинні були розуміти, що гра не закінчилась після першого тайму.

У нас були певні проблеми, тому Штіллер та Горецка не могли грати більше години. У Горецки були фізичні проблеми, а Штіллер отримав попередження, і я не хотів ризикувати. Не знаю, чи поставало б це питання щодо них, якби гра закінчилась 3:0 на нашу користь.

У Рюдігера теж завжди є певний дискомфорт у коліні — для нього це вже звичайні проблеми, і я хочу, щоб він залишався здоровим, щоб ця проблема не стала хронічною.

Кляйндінст? Він наразі грає за Менхенгладбах і у нього все добре. Головне, щоб він грав стабільно і продовжував забивати. Потім, якщо він захоче перейти до іншого клубу, він зможе це зробити, без сумніву.

Далі в нас буде Португалія. Це хороша команда з дуже хорошими гравцями, у неї хороший тренер, який змушує їх грати в дуже цікавий футбол.

Чи буде фінал з Іспанією реваншем за чемпіонат Європи? Не знаю, чемпіонат Європи — це все ж таки інший рівень. Звичайно, перемога над великими командами додає впевненості, сьогодні ми перемогли сильну команду, і ми щасливі грати в цьому фіналі", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч Німеччина проведе вдома проти Португалії у "фіналі чотирьох" Ліги націй УЄФА.