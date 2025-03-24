Ліга націй

Півзахисник Німеччини прокоментував успіх проти Італії.

Напередодні збірна Німеччини у домашньому матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй УЄФА зіграла внічию проти Італії, але все одно пройшла до наступного розіграшу турніру.

Німеччина — Італія 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри півзахисник "Бундестім" Джамал Мусіала поділився враженням від виступу власної команди.

"Ми зіграли перший тайм на дуже високому рівні, приділяючи увагу кожній дрібниці. Італія — чудова команда, і ми точно будемо цінувати те, чого навчились сьогодні.

Безумовно, було приємно забити такий гол, як мені вдалось сьогодні. Наше взаєморозуміння з Кімміхом просто неймовірне. Я радий за гол, але й нам у таких ситуаціях теж потрібно бути обережними.

Зараз я повертаюся думками в справи клубного футболу. Перед півфіналом Ліги націй ми ще раз спробуємо проаналізувати сьогоднішні помилки і спробуємо виступити краще", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч Німеччина проведе вдома проти Португалії у "фіналі чотирьох" Ліги націй УЄФА.