Ліга націй

Португальці розбили данців.

Півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва висловився про перемогу над національною командою Данії (5:2) в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я дуже радий. Особливо виходу до фінальної частини. Ми дуже цього хотіли. Сьогодні ми не просто ідеально зіграли на техніко-тактичному рівні, ми грали з іншою енергією, з іншою інтенсивністю. У цьому нам дуже допомогли наші вболівальники. Вважаю, що ми здорово грали з першої хвилини.

Португалія хоче виграти Лігу націй. Для нас це буде великим досягненням. В турнірі залишилося чотири найсильніші команди, тож це складне завдання. Однак ми впевнені в своїх силах і за підтримки наших вболівальників можемо виграти будь-кого", — заявив Бернарду.

Раніше Роберто Мартінес висловився після перемоги над Данією.