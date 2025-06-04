Ліга націй

Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках півфіналу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 зустрінуться збірні Німеччини й Португалії.

Протистояння прийматиме Футбольна арена Мюнхен у Німеччині. Відбудеться матч у середу, 4 червня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.

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Німецьку й португальську національні команди розсудить бригада арбітрів на чолі зі словенцем Славко Вінчичем.

Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Німеччини в основний час — 1.85, успіх Португалії — 4.12, нічия — 3.81. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і перемога Німеччини або нічия", представлений показником 2.13.

Коефіцієнтом 1.81 оцінена ймовірність того, що тотал матчу буде менше 2,75.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.22.

Слідкуйте за протистоянням Німеччина — Португалія на Football.ua.

Німці вперше дісталися цієї стадії турніру, тоді як для португальців це друга поява у Фіналі чотирьох після здобуття трофея в себе на батьківщині в 2019 році.

Чинним переможцем Ліги націй є збірна Іспанії, яка в червні 2023-го була сильнішою за хорватську національну команду в серії пенальті (0:0 осн. час, 4:5 по пен.).

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