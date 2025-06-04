Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Ліги націй УЄФА, у якому зіграють Німеччина та Португалія.

національні збірні Німеччини та Португалії зіграють у півфіналі Ліги націй УЄФА на Альянц Арені.

Юліан Нагельсманн вирішив використати з перших хвилин тер Штегена в рамці воріт, тоді як Антон та Кох гратимуть у трійці в центрі захисту, Павлович розташується в центрі поля, а Вірц виступатиме під нападником, яким цього разу буде Вольтемаде.

Роберто Мартінес залучив до стартового складу Жуана Невеша на правий фланг оборони, тоді як Рубен Невеш гратиме в опорній зоні, а Трінкан та Нету розташуються на флангах атаки.

Німеччина: тер Штеген — Антон, Та, Кох — Кімміх, Павлович, Горецка, Міттельштедт — Сане, Вірц — Вольтемаде.

Запасні: Бауманн, Нюбель, Гросс, Нмеча, Фюллькруг, Ундав, Адеємі, Керер, Гнабрі, Госенс, Раум, Андріх, Бішоф.



Португалія: Кошта — Ж. Невеш, Діаш, Інасіу, Мендеш — Р. Невеш, Б. Сілва — Трінкан, Фернандеш, Нету — Роналду.