Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Ліги націй УЄФА, у якому зіграють Німеччина та Португалія.
Марк-Андре тер Штеген, Getty Images
04 червня 2025, 21:07
національні збірні Німеччини та Португалії зіграють у півфіналі Ліги націй УЄФА на Альянц Арені.
Юліан Нагельсманн вирішив використати з перших хвилин тер Штегена в рамці воріт, тоді як Антон та Кох гратимуть у трійці в центрі захисту, Павлович розташується в центрі поля, а Вірц виступатиме під нападником, яким цього разу буде Вольтемаде.
Роберто Мартінес залучив до стартового складу Жуана Невеша на правий фланг оборони, тоді як Рубен Невеш гратиме в опорній зоні, а Трінкан та Нету розташуються на флангах атаки.
Німеччина: тер Штеген — Антон, Та, Кох — Кімміх, Павлович, Горецка, Міттельштедт — Сане, Вірц — Вольтемаде.
Запасні: Бауманн, Нюбель, Гросс, Нмеча, Фюллькруг, Ундав, Адеємі, Керер, Гнабрі, Госенс, Раум, Андріх, Бішоф.
Запасні: Са, Р. Сілва, А. Сілва, Далот, Палінья, Рамуш, Феліш, Вейга, Леау, Гонсалвеш, Жота, Вітінья, Мора, Консейсан.
Португалія: Кошта — Ж. Невеш, Діаш, Інасіу, Мендеш — Р. Невеш, Б. Сілва — Трінкан, Фернандеш, Нету — Роналду.
Гра Німеччина — Португалія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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