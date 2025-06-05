Ліга націй

Капітан збірної Німеччини не приховує розчарування після вильоту з півфіналу Ліги Націй.

Збірна Німеччини поступилася Португалії з рахунком 1:2 у півфіналі Ліги Націй та втратила шанс поборотися за титул. Капітан команди Йозуа Кімміх після матчу відверто визнав провал німецької збірної.

"Це була одна з наших найгірших ігор. Поразка абсолютно заслужена. Ми були недостатньо хороші ні з м’ячем, ні без нього. Після того, як ми повели 1:0, ми взагалі нічого не показали. Ми повинні винести з цього урок. Якщо ми не покажемо енергію, то не зможемо конкурувати з найкращими європейськими командами", – заявив Кімміх.

Німеччина ще має шанс завершити турнір з медаллю: 8 червня команда зіграє в матчі за третє місце проти переможеного в дуелі Іспанія – Франція.