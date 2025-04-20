Німеччина

Футболіст Баварії підкреслив важливість виїзної перемоги та наголосив на великій роботі, яка була зроблена для досягнення результату.

Ветеран Баварії Йозуа Кімміх прокоментував важливу перемогу своєї команди над Гайденгаймом у матчі Бундесліги, який завершився з рахунком 4:0. Після перемоги Кімміх поділився своїми враженнями від матчу і важливості цього результату для команди.

"У середу я сказав, що нам нескладно буде відреагувати після невдачі з Інтером у ЛЧ. Але ми не повинні недооцінювати цю перемогу і те, як ми грали. Те, як ми підійшли до цього матчу, справило на мене враження.

Це був вирішальний крок до титулу, особливо на виїзді в Гайденгаймі — ми бачили за останні кілька тижнів, як інші команди борються тут. Це нелегко, тому ми не недооцінюємо таку перемогу. Вона може здатися легкою, але це була важка робота і дуже хороша і важлива перемога", — підсумував гравець.

Завдяки цій перемозі Баварія відірвався від Баєра на дев'ять очок.