Вінгер збірної Іспанії прокоментував майбутній фінал Ліги націй проти Португалії.
Ламін Ямал, Getty Images
07 червня 2025, 19:22
Футболіст збірної Іспанії Ламін Ямаль поділився очікуваннями перед вирішальним матчем Ліги націй проти Португалії. В інтерв’ю офіційному сайту УЄФА вінгер Барселони висловив готовність проявити себе на великій арені.
Про фінал:
"На нас чекає особливий матч – фінал проти великої команди. Це дає додатковий заряд мотивації. Хочу доводити, хто я є, саме у таких іграх. І хочу взяти ще один титул."
Про можливу зустріч з Кріштіану Роналду:
"Роналду – легенда, і я його дуже поважаю, але я робитиму свою роботу і намагатимусь перемогти в неділю."
Нагадаємо, що фінал Ліги націй між Португалією та Іспанією відбудеться 8 червня на Арені Мюнхен. Початок матчу — о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Ямал повторив два багаторічні рекорди.