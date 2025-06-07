Ліга націй

Вінгер збірної Іспанії прокоментував майбутній фінал Ліги націй проти Португалії.

Футболіст збірної Іспанії Ламін Ямаль поділився очікуваннями перед вирішальним матчем Ліги націй проти Португалії. В інтерв’ю офіційному сайту УЄФА вінгер Барселони висловив готовність проявити себе на великій арені.

Про фінал:

"На нас чекає особливий матч – фінал проти великої команди. Це дає додатковий заряд мотивації. Хочу доводити, хто я є, саме у таких іграх. І хочу взяти ще один титул."

Про можливу зустріч з Кріштіану Роналду:

"Роналду – легенда, і я його дуже поважаю, але я робитиму свою роботу і намагатимусь перемогти в неділю."

Нагадаємо, що фінал Ліги націй між Португалією та Іспанією відбудеться 8 червня на Арені Мюнхен. Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Ямал повторив два багаторічні рекорди.