Хавбек збірної Іспанії поділився очікуваннями від вирішального поєдинку турніру.
Мікель Меріно, Getty Images
06 червня 2025, 19:34
Півзахисник лондонського Арсеналу та збірної Іспанії Мікель Меріно прокоментував майбутній фінал Ліги націй-2025, в якому іспанці зустрінуться з Португалією.
"Ми пишаємось нинішнім складом. Попереду черговий фінал, битимемося ще за один титул. Португалія – ще одна команда з неймовірним рівнем майстерності, достатньо поглянути на стартовий склад або всю заявку в цілому. Вона схожа з Францією, якщо брати до уваги велику кількість індивідуальностей", – заявив Меріно.
Нагадаємо, Португалія напередодні у другому півфіналі здолала Німеччину з рахунком 2:1. Фінал Іспанія – Португалія відбудеться у неділю, 8 червня, початок гри — о 22:00 за київським часом.