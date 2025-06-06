Ліга націй

Хавбек збірної Іспанії поділився очікуваннями від вирішального поєдинку турніру.

Півзахисник лондонського Арсеналу та збірної Іспанії Мікель Меріно прокоментував майбутній фінал Ліги націй-2025, в якому іспанці зустрінуться з Португалією.

"Ми пишаємось нинішнім складом. Попереду черговий фінал, битимемося ще за один титул. Португалія – ​​ще одна команда з неймовірним рівнем майстерності, достатньо поглянути на стартовий склад або всю заявку в цілому. Вона схожа з Францією, якщо брати до уваги велику кількість індивідуальностей", – заявив Меріно.

Нагадаємо, Португалія напередодні у другому півфіналі здолала Німеччину з рахунком 2:1. Фінал Іспанія – Португалія відбудеться у неділю, 8 червня, початок гри — о 22:00 за київським часом.