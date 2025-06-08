Ліга націй

Football.ua разом із GGBET розповідають, де дивитися матч Фіналу чотирьох Ліги націй.

У фіналі плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 збірній Іспанії протистоятиме збірна Португалії.

Матч відбудеться в неділю, 8 червня. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

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Прийматиме протистояння Альянц Арена (Мюнхен). Збірна Португалії – переможець дебютного розіграшу Ліги націй у 2019 році. Португальці, як і іспанці, можуть стати першими, хто візьме трофей удруге.

Де дивитися півфінал Ліги націй?

Поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Експерти GGBET дають такий прогноз на матч на сьогодні: перемога Іспанії в основний час — 1.91, успіх Португалії — 3.92, нічия — 3.97. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

У півфіналі команда Роберто Мартінеса вибила з турніру господарку Німеччину. Якщо Роналду зробить хет-трик, то обійде Дьокереша у списку бомбардирів ЛН. Зараз у Кріштіану сім голів.

Чинний переможець Ліги націй Іспанії має гарну можливість завоювати великий міжнародний трофей третій рік поспіль: слідом за тріумфом у цьому турнірі в 2023-му Луїс де ла Фуенте привів команду до золота Євро-2024.

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