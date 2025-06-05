Ліга націй

Німецький хавбек поділився своїми думками після гри з Португалією.

Півзахисник збірної Німеччини Леон Горецка прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Португалії (1:2).

"Перевага 1:0 мала б додати нам впевненості, але цього не сталося. Після такого рахунку програти – це майже неможливо, або принаймні так мало би бути. Нам забракло сміливості, потрібно бути розумнішими. Ми самі собі створили проблеми, і саме це робить поразку ще гіршою.

Усі ми, звісно, дуже розчаровані. Ми справді хотіли вийти у фінал. Важко прийняти, що ти ведеш 1:0 у півфіналі й усе одно не можеш довести справу до кінця. Цей гол навіть не дав нам упевненості – навпаки. Після забитого ми ніби ще більше знітилися й почали грати менш сміливо. А такого просто не повинно траплятися. Саме тому зараз такий гнітючий настрій.

Гадаю, ми заслужено програли – і від цього ще важче це прийняти чи зрозуміти. У нас були всі умови: були потрібні вільні зони, все, що ми хотіли. У першому таймі я не відчував, що Португалія чимось нас переважає, і все ж ми не змогли реалізувати свої плани на полі. А потім ще й забиваємо, і в нормальній ситуації це має додати впевненості. Але, як я вже сказав, цього не сталося.

Хоча зараз складно думати про матч за третє місце, ми маємо якнайшвидше забути сьогоднішній вечір і використати кожен матч із користю. Ми – команда, що ще розвивається, тому спробуємо зробити наступний крок уже в наступній грі", — наводить слова Горецки прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Португалія.