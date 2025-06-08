Ліга націй

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги націй, що відбувся 8 червня 2025 року.

У німецькому Штутгарті місцева національна команда зазнала поразки від збірної Франції, дозволивши їй здобути "бронзу" Ліги націй-2024/25.

Гості встигли вийти вперед ще до завершення першого тайму зусиллями Кіліана Мбаппе, для якого цей гол був ювілейним. Ближче до завершення протистояння лідер французів асистував Майклу Олісе, який подвоїв їхню перевагу. Німці відповіді на результативні удари суперника так і не знайшли.

Сьогодні ж (08.06), а саме о 22:00 за Києвом, має розпочатися матч за "золото" турніру, в якому Іспанія зустрінеться з Францією.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Німеччина — Франція в рамках плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25:

Німеччина — Франція 0:2

Голи: Мбаппе, 45, Олісе, 84

Німеччина: тер Штеген — Кімміх, Та, Кох, Раум (Міттельштедт, 65) — Гросс (Керер, 73), Горецка (Бішоф, 65) — Вольтемаде (Ундав, 46), Вірц, Адеємі (Гнабрі, 78) — Фюллькруг.

Франція: Меньян — Гюсто, Баде, Л. Ернандес, Дінь — Чуамені (Коне, 68), Рабьо — Коло Муані (Дуе, 68), Шеркі (Олісе, 68), Тюрам (Гендузі, 90) — Мбаппе.

Попередження: Раум, Адеємі, Та — Дінь, Л. Ернандес