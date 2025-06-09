Ліга націй

Півзахисник Португалії прокоментував перемогу в Лізі націй.

Національна збірна Португалії напередодні в Мюнхені виграла серію пенальті у фіналі Ліги націй УЄФА проти Іспанії.

Португалія — Іспанія 2:2 (5:3 пен.) Відео голів та огляд фіналу Ліги націй

Після завершення гри півзахисник "європейських селесао" Бруну Фернандеш прокоментував виступ власної команди.

"Усе, що ми робили під час гри, допомогло нам перемогти. Ми знали, що грали проти великої команди, але ми також знали, що ми команда такого ж калібру. Ми знали сильні якості Іспанії, і тому ми були дуже агресивні при втраті м'яча, що було дуже важливо і що ми мали в грі проти Німеччини до цього, тому що ми знали, що у них є два гравці на флангах, які можуть бути вирішальними.

Тоді на нашому боці була індивідуальність, як у випадку з Нуну Мендешем, нашим мотором зліва, який зрештою перебігав усіх на полі й подарував нам два моменти великої радості, зробивши дві результативні дії. Саме індивідуальні моменти приносять перемогу, такі як сейв Діогу Кошти під час удару Іско та пенальті Рубена Невеша.

Нам не потрібно бути фаворитами ігор чи турнірів. Усе залежить від людей, які про це говорять. Завжди будуть люди, які скажуть, що одні є фаворитами, інші скажуть, що інші є фаворитами. Для нас це не має значення. Ми, португальці, виходимо на поле, щоб перемогти, незважаючи ні на що, незважаючи на те, хто перед нами.

Ми хочемо виграти кожну гру. Іноді це вдається, іноді ні. Іноді ми граємо краще, іноді гірше. Але ми завжди віддаємо все на полі і розуміємо, що здатні перемогти будь-яку команду в будь-який час.

Я збираюсь відсвяткувати цю перемогу з моїми товаришами по команді та моєю родиною. Це особливий момент для всіх. Перемога для Португалії — це зовсім інший рівень відчуттів.

Ми це зробили для наших сімей, наших близьких, нашої країни, нашого народу. Червона хвиля, яку я так часто бачив у соціальних мережах, знову була присутня поруч із нами, дала нам відчути, що ми граємо вдома. Велике спасибі за всю підтримку, вона була чудовою. Ми відчували її від початку і до кінця, від моменту, коли дійшли до фіналу", — заявив португальський виконавець.

Нагадаємо, що під час фіналу травму отримав нападник Португалії Кріштіану Роналду.