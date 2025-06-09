Ліга націй

Форвард Португалії прокоментував перемогу в Лізі націй.

Напередодні національна збірна Португалії в Мюнхені виграла серію пенальті у фіналі Ліги націй УЄФА проти Іспанії.

Португалія — Іспанія 2:2 (5:3 пен.) Відео голів та огляд фіналу Ліги націй

Після завершення гри нападник "європейських селесао" Кріштіану Роналду прокоментував виступ власної команди.

"Багато радості принесла нам ця перемога. По-перше, я щасливий за це покоління, яке заслужило на цю перемогу, за наші родини. Сюди приїхали мої діти, дружина, брат, друзі. Перемога для Португалії завжди особливим приводом для гордощів.

Я виграв багато титулів на клубному рівні, але ніщо не зрівняється з перемогою за Португалію. Це — відчуття виконаного обов'язку і велика радість. Це прекрасно. Це уособлює нашу нація.

Ми — маленький народ, але у нас великі амбіції. Це робить мене щасливим. Я жив у багатьох країнах, грав за багато клубів, але коли говорять про Португалію, це завжди особливе відчуття.

Бути капітаном цього покоління — джерело гордості. Виграш титулу — це завжди вершина для національної збірної.

Моє майбутнє? Я думаю тільки про короткострокову перспективу. Зараз мені потрібно добре відпочити. У мене сьогодні була травма, і це вже було наслідком перевантаження. Я пересилив себе, тому що для національної збірної ти повинен пересилити себе.

Я вже відчував, що щось не так, на розминці, це було давно, але заради збірної, якби мені довелося зламати ногу, я б це зробив. Це матч титул, я повинен був грати, і я віддався на повну, зробив усе, що міг. Я допоміг забити важливий гол.

Роберто Мартінес? Я дуже радий за нього, за те, що він іспанець, за те, що він віддав усе для нашої країни. Це титул, який ми вже виграли, але це наша мотивація — це наше відчуття жаги до перемог", — заявив португальський виконавець.

Нагадаємо, що під час фіналу Роналду отримав травму.