Ліга націй

Голкіпер Португалії прокоментував перемогу в Лізі націй.

Національна збірна Португалії напередодні в Мюнхені виграла серію пенальті у фіналі Ліги націй УЄФА проти Іспанії.

Португалія — Іспанія 2:2 (5:3 пен.) Відео голів та огляд фіналу Ліги націй

Після завершення гри воротар "європейських селесао" Діогу Кошта прокоментував виступ власної команди.

"Моїм завданням у серії пенальті було підняти дух нашій команді та допомогти партнерам. Тож мій сейв — це допомога моїй команді, і я дуже щасливий, що це зрештою спрацювало.

Але це не лише моя заслуга — усі наші пенальті були дуже добре виконані. Ми дуже задоволені цим трофеєм.

Як удалось відбити удар Морати? Якби я вам зараз розказав свій секрет, він би перестав бути несподіванкою! Я багато в чому покладаюсь на інстинкти. Я дивлюся на своє тіло, свої очі, а потім все залежить від почуттів і прагнення дотягнутись до м'яча.

Цілком очевидно, що наша команда володіє величезною якістю. Для всіх очевидно, що ми маємо достатню якість, щоб принести радість усім португальцям. Виграти чемпіонат світу? Давайте це зробимо!", — заявив португальський виконавець.

Нагадаємо, що під час фіналу травму отримав нападник Португалії Кріштіану Роналду.