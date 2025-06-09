Ліга націй

Форвард Іспанії прокоментував поразку у фіналі Ліги націй.

Напередодні національна збірна Іспанії в Мюнхені поступилась у серії пенальті у фіналі Ліги націй УЄФА проти Португалії.

Португалія — Іспанія 2:2 (5:3 пен.) Відео голів та огляд фіналу Ліги націй

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Альваро Мората, який схибив на четвертому ударі в серії, прокоментував виступ власної команди.

"Мені шкода моїх товаришів по команді, але це — частина життя. Я дякую тренеру за його слова після гри.

Пенальті? Я не дуже добре його виконав, міг би пробити значно краще, але нічого зараз уже не можу з цим вдіяти. Мушу йти з поля дуже розчарованим. Мені хотілось плакати, але я не плакав.

Мої діти були сьогодні на трибунах, і їм також в цьому житті треба вчитись сприймати невдачі.

Відхід зі збірної? Зараз я думаю тільки про те, що сталось сьогодні, але є ймовірність, що у вересні мене вже тут не буде.

Це була гра високого рівня з боку Ламіна Ямала та нашої збірної загалом. Ямал ще принесе Іспанії велику радість", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що під час фіналу травму отримав нападник Португалії Кріштіану Роналду.