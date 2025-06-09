Форвард Іспанії прокоментував поразку у фіналі Ліги націй.
Альваро Мората, Getty Images
09 червня 2025, 10:55
Напередодні національна збірна Іспанії в Мюнхені поступилась у серії пенальті у фіналі Ліги націй УЄФА проти Португалії.
Португалія — Іспанія 2:2 (5:3 пен.) Відео голів та огляд фіналу Ліги націй
Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Альваро Мората, який схибив на четвертому ударі в серії, прокоментував виступ власної команди.
"Мені шкода моїх товаришів по команді, але це — частина життя. Я дякую тренеру за його слова після гри.
Пенальті? Я не дуже добре його виконав, міг би пробити значно краще, але нічого зараз уже не можу з цим вдіяти. Мушу йти з поля дуже розчарованим. Мені хотілось плакати, але я не плакав.
Мої діти були сьогодні на трибунах, і їм також в цьому житті треба вчитись сприймати невдачі.
Відхід зі збірної? Зараз я думаю тільки про те, що сталось сьогодні, але є ймовірність, що у вересні мене вже тут не буде.
Це була гра високого рівня з боку Ламіна Ямала та нашої збірної загалом. Ямал ще принесе Іспанії велику радість", — заявив іспанський виконавець.
Нагадаємо, що під час фіналу травму отримав нападник Португалії Кріштіану Роналду.