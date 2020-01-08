Нидерланды. Новость

Амстердамцы заинтересованы в возвращении нападающего.

Нападающий Галатасарая Райан Бабель может вернуться в Аякс в зимнее трансферное окно, сообщает издание De Telegraaf.

Амстердамский клуб планирует укрепить атакующую линию и хочет арендовать нидерландского вингера. Галатасарай готов отпустить 33-летнего игрока в связи с финансовыми проблемами.

Действующий контракт Бабеля с турецким клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне нападающий провел 20 поединков в футболке "желто-красных", отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Аякс также заинтересован в подписании защитника Тоттенхэма Яна Вертонгена.

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