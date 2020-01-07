Турция

"Желто-красные" заинтересованы в подписании нигерийского вингера.

Нападающий Бенито, который договорился о переходе в Динамо, попал в сферу интересов Галатасарая, сообщает Ajansspor.

Стамбульский клуб намерен укрепить линию нападения в январе и хочет подписать нигерийского вингера.

На прошлой неделе Бенито согласовал с Динамо контракт сроком в 3,5 года. Нападающий должен пройти медобследование в киевском клубе 10 января, а после подписать соглашение.

Ранее 21-летний игрок выступал в составе таких клубов, как Тамбов, Саксан, Локомотив Ташкент и Луч Минск.

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