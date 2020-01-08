Турция

Швейцарец может вскоре присоединиться к турецкому клубу.

Защитник Милана Рикардо Родригес может в ближайшее время стать игроком Фенербахче.

Как сообщает твиттер журналиста Николо Скиры, швейцарский фулбек согласовал условия сотрудничества с Фенербахче.

Турецкому клубу теперь осталось договориться о трансфере с Миланом. "Канарейки" хотят подписать левого защитника на правах аренды с правом выкупа, но "россонери" настаивают на продаже.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 5 поединков в футболке Милана, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Рикардо Родригес отказался переходить в ПСВ.

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