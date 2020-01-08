Швейцарец может вскоре присоединиться к турецкому клубу.
Рикардо Родригес, Getty Images
08 января 2020, 10:25
Защитник Милана Рикардо Родригес может в ближайшее время стать игроком Фенербахче.
Как сообщает твиттер журналиста Николо Скиры, швейцарский фулбек согласовал условия сотрудничества с Фенербахче.
Турецкому клубу теперь осталось договориться о трансфере с Миланом. "Канарейки" хотят подписать левого защитника на правах аренды с правом выкупа, но "россонери" настаивают на продаже.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 5 поединков в футболке Милана, не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Рикардо Родригес отказался переходить в ПСВ.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.