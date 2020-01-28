Нидерланды. Новость

Защитник "орлов" близок к возвращению на родину.

ПСВ сделал второе предложение по Патрику ван Аанхолту из Кристал Пэлас. Голландский клуб предложил 9 млн евро, в то время как "орлы" оценивают своего защитника в 10 млн, утверждает Voetbal International.

29-летний ван Аанхолт не против вернуться в Эйндховен, где уже выступал на юношеском уровне. На прошлых выходных его представители обсудили с клубом условия личного контракта.

ПСВ испытывает проблемы на позиции левого защитника после возвращения Анхелиньо в Ман Сити. Предполагаемый основной на этой позиции Тони Лато был возвращен в Валенсию спустя всего полгода аренды, а Оливье Боскальи также доказал, что не способен быть основным.

Также эйндховенцы хотели арендовать Рикардо Родригеса у Милана, однако договориться о трансфере не удалось.