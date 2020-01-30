Нидерланды. Новость

Защитник будет играть за эйндховенцев на правах аренды.

Левый защитник Милана Рикардо Родригес перебрался в ПСВ на правах аренды, сообщил официальный сайт итальянского клуба. Швейцарец будет играть в Нидерландах до конца сезона.

Будет ли у ПСВ право выкупа швейцарца, сыгравшего 71 матч за национальную сборную, пока неизвестно.

Таким образом, не стоит ожидать в ПСВ переход левого фулбэка Кристал Пэлас Патрика ван Аанхолта. Эйндховенцы надеются, что Родригес сможет надежно закрыть позицию левого защитника, которая стала проблемной после ухода в Ман Сити Анхелиньо.

Этой зимой ПСВ понес серьезную потерю – лидер команды вингер Стивен Бергвейн был продан в Тоттенхэм.