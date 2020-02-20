Нидерланды. Новость

Сербский форвард также поделился ожиданиями от перехода Хакима Зийеха в Челси.

Барселона этой зимой пыталась в срочном порядке решить проблему в атакующей линии из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. В конечном итоге "сине-гранатовые" подписали Мартина Брайтвейта, однако они также проявляли интерес к нападающему Аякса Душану Тадичу.

"Я не был удивлен, что Барселона хотела подписать меня на шесть месяцев, потому что я провел отличный сезон, и у меня есть вера в себя. Но я сотни раз говорил, что Аякс — мой клуб".

"У меня не было причин уходить, потому что у меня есть все, что я хочу, в том числе и контракт до 2026 года", — приводит слова Тадича De Telegraaf.

Также Душан Тадич прокомментировал трансфер Хакима Зийеха, который присоединится к Челси после окончания текущего сезона.

"По своему опыту я знаю, что АПЛ — сложный турнир. Но я надеюсь и рассчитываю на успех Хакима, потому что это качественный игрок".

"Мне кажется, что он может хорошо вписаться в схему игры Челси, поскольку это атакующая команда. Надеюсь, он попрощается с Аяксом, выиграв три титула", — добавил Тадич.

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