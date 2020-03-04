Нидерланды. Новость

"Аяксиды" приобрели еще одного талантливого бразильца.

Аякс заключил контракт с 18-летним полузащитником Сантоса Джованни Мэнсоном Рибейро, сообщает официальный сайт голландского клуба.

Соглашение с бразильцем будет действовать до лета 2024 года. Первоначально Джованни будет выступать за молодежную команду.

Аякс имел некоторые проблемы с оформлением сделки по бразильцу, который достался клубу бесплатно. Сперва, Сантос и федерация футбола Бразилии заблокировали переход, но ФИФА разрешила зарегистрировать игрока.

Напомним, ранее Аякс подписал другого бразильца, Энтони, для того, чтобы заменить Хакима Зийеха.