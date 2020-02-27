Лига Европы

Завершились ответные матчи 1/16 Лиги Европы.

Аякс сенсационно покидает Лигу Европы на столь ранней стадии, Копенгаген разобрался с Селтиком, а Севилья удержала нужный счет с Клужем.

Севилья — ЧФР Клуж 0:0 (первый матч – 1:1)

Севилья: Боно — Навас (Эн-Несири, 75), Карлос, Кунде, Родригес — Хордан (Банега, 57), Гудель, Фернандо — Сусо (Нолито, 67), Де Йонг, Окампос

ЧФР Клуж: Арлаускис — Камора, Буркэ (Боли, 27), Винисиус, Манеа — Джокович (Рондон, 78), Бордеяну, Омрани (Голофка, 84), Пэун-Александру, Дяк — Траоре

Предупреждения: Навас, Окампос, Эн-Несири, Нолито — Дяк, Джокович, Бордеяну, Боли

Удаление: Бордеяну, 90+1.

Селтик – Копенгаген 1:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Эдуар, 83 (с пенальти) – Сантос, 51, Пеп Мас, 85, Ндойе, 88

Селтик: Форстер, Айер, Жюльен, Шимунович, Тэйлор, Макгрегор, Форрест, Рогич, Браун, Эльюнусси (Гриффитс, 70), Эдуар

Копенгаген: Юнссон, Нельссон, Варела, Бенгтссон, Сигурдссон, Зека, Пеп Мас (Бьелланд, 86), Фальк, Стаге, Кауфманн (Сантос, 45; Дарамю, 88), Ндойе

Предупреждения: Айер, Сигурдссон.

Аякс – Хетафе 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Данило, 10, Эйтинг, 63 – Мата, 5

Аякс: Онана, Мартинес, Блинд, Схюрс, Дест, Гравенберх (Хунтелар, 75), ван де Бек, Тадич, Эйтинг, Бабел, Данило (Промес, 46)

Хетафе: Сория, Кукурелья (Кенеди, 90), Суарес, Эчейта, Ньом, Арамбарри, Максимович, Джене, Оливера, Мата (Тимор, 90), Дейверсон (Молина, 70)

Предупреждения: Сория, Данило, Арамбарри, Ньом, Мата, Блинд, Мартинес, Эйтинг, Хунтелар.

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