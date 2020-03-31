Нидерланды. Новость

Амстердамский клуб прервал соглашение с игроком из-за кризисной ситуации.

Аякс расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, информирует издание De Telegraaf.

Амстердамский клуб был вынужден расторгнуть соглашение с хавбеком из-за сложной финансовой ситуации. Клуб продолжит до 1 июля выплачивать зарплату футболисту, который получил серьезные повреждения мозга летом 2017 года.

Аякс пошел на эту формальную процедуру, так как по истечении контракта он бы автоматически продлился на прежних условиях. В данный момент руководство клуба ведет переговоры с семьей 22-летнего игрока и готов оказывать ей помощь.

Ранее сообщалось, что Нури вышел из комы и вернулся домой из больницы.

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