Нидерланды. Новость

Идрисса Туре сезон-2020/21 проведет в Эредивизи.

Витесс и Ювентус согласовали аренду полузащитника Идриссы Туре — сообщил официальный сайт "орлов".

Срок арендного соглашения — до 30 июня 2021 года, в Витессе экс-игрок юношеской сборной Германии будет выступать под №27.

22-летний центральный полузащитник является воспитанником Теннис-Боруссии, после чего выступал за молодежную (1 матч, 0 голов) и первую (1, 0) команды РБ Лейпциг, а также "молодежки" (U-23) Шальке (10, 0), Вердера (35,2) и Ювентуса (27, 1).