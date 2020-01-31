До конца сезона защитник Джошуа Бренет будет выступать в Витессе.
Джошуа Бренет, фото ФК Хоффенхайм
31 января 2020, 18:53
Витесс арендовал до конца сезона левого защитника Хоффенхайма Джошуа Бренета — сообщил официальный Твиттер немецкого клуба.
25-летний кандидат в национальную сборную Нидерландов (2 матча, 0 голов) перебрался в Бундеслигу в 2018 году, но не смог закрепиться в Хоффенхайме.
На клубном уровне Джошуа выступал за ПСВ (150 матчей, 1 гол) и Хоффенхайм (14, 2).
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