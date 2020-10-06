Нидерланды. Новость
Немецкий полузащитник может перебраться в чемпионат Нидерландов.
Марио Гетце подпишет контракт с ПСВ, сообщает журналист Рик Элфринк.
По информации источника немецкий полузащитник подпишет с эйндховенцами контракт сроком на два года. Ранее игрок получил статус свободного агента и потому достанется ПСВ бесплатно.
В минувшем сезоне 28-летний Гетце провел 21 поединок в футболке Боруссии Д, отметившись тремя голами и одним ассистом.
Напомним, что на футболиста также претендовали команды из Германии — Герта и Бавария.