Нидерланды. Новость

Немецкий полузащитник может перебраться в чемпионат Нидерландов.

Марио Гетце подпишет контракт с ПСВ, сообщает журналист Рик Элфринк.

По информации источника немецкий полузащитник подпишет с эйндховенцами контракт сроком на два года. Ранее игрок получил статус свободного агента и потому достанется ПСВ бесплатно.

В минувшем сезоне 28-летний Гетце провел 21 поединок в футболке Боруссии Д, отметившись тремя голами и одним ассистом.

Напомним, что на футболиста также претендовали команды из Германии — Герта и Бавария.