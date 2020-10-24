Нидерланды. Новость

Немецкий полузащитник снова испытывает проблемы со здоровьем.

Хавбек ПСВ Марио Гетце был заменен в перерыве матча Лиги Европы против Гранады. По информации Bild, причиной стала мышечная травма игрока.

Сроки возвращения бывшего футболиста сборной Германии пока неизвестны.

Для Марио, пропустившего немалую часть прошлого сезона из-за повреждений, это очередное огорчение. Во время межсезонья он усиленно работал, чтобы набрать форму: нанял инструктора по йоге, занимался кикбоксингом, а также проводил стандартные футбольные тренировки, занимаясь иногда по два раза в день, шесть дней в неделюю.

В двух первых играх за ПСВ 28-летний Гетце отличился двумя голами – в ворота Зволле и Гранады.