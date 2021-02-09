Нидерланды. Новость

Нидерландский защитник будет лакомой добычей в грядущее трансферное окно.

Как сообщает нидерландский ресурс VoetbalPrimeur.nl, защитник и капитан ПСВ Дензел Думфрис отказался продлевать контракт со клубом.

Переговоры представителей "крестьян" и агента футболиста, Мино Райолы, не привели стороны к общему знаменателю, поэтому базовые сроки окончания действующего соглашения остались неизменными — лето 2023 года.

Коллектив из Эйндховена пошел на данный шаг ради увеличения возможной суммы отступных за футболиста, однако, по всей видимости, остался доволен и потенциальными отступными в диапазоне от 12 до 15 млн евро.

Напомним, что в прошлый летний трансферный период игроком активно интересовался итальянский Милан, а ПСВ со своей стороны даже успел выставить ценник для "россонери", после чего переговоры были завершены без желаемого для обеих сторон результата.

В текущем сезоне Дензел провел 27 поединков за "красно-белых", оформив три забитых мяча и семь голевых передач.